The World Famous Glenn Miller Orchestra

„It‘s Glenn Miller Time!“ Dieses Motto steht für eine grandiose Show im Sweet Swing-Sound der 30er und 40er Jahre. In großer Big Band-Besetzung präsentiert Wil Salden eine beeindruckende Performance, die Menschen aller Altersstufen begeistert. Alle Musiker des Glenn Miller Orchestras sind hervorragende Solisten und beweisen ihr Können in Solis. Die Bandsängerin beschert mit wunderschönen Melodien im Glenn Miller Sweet Swing-Sound Gänsehautgarantie. Als Highlights treten zudem für Sie die Moonlight Serenaders sowie die Close Harmony Group des Glenn Miller Orchestras auf. Die große Big Band-Besetzung mit 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxofonen, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano steht für eine beeindruckende Performance, die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus begeistert – bestimmt auch Sie! (Schmidt & Salden GmbH & Co. Event KG)