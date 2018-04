Oscar-, Grammy- & Golden Globe-Gewinner Hans Zimmer - zweifellos einer der bekanntesten und einflussreichsten Filmkomponisten unserer Zeit. Mit seinen überwältigenden Klangwelten hat Hans Zimmer das zeitgenössische Kino geprägt wie kein anderer Komponist.

Die Liste der Blockbuster-Produktionen, denen er mit seinen Soundtracks Dramatik und emotionale Tiefe schenkte, ist schier endlos. Der König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik, Da Vinci Code - Sakrileg, The Dark Knight, Inception, Interstellar sind nur einige der bekanntesten. Für etliche Kritiker steht bereits fest, dass es für den atemraubenden Filmscore des aktuellen Christopher Nolan - Kinohits Dunkirk eine weitere Oscar-Nominierung für Hans Zimmer geben muss.Ab April 2018 geht THE WORLD OF HANS ZIMMER - A SYMPHONIC CELEBRATION auf Konzertreise durch Deutschland. Eine Tour, begleitet von langjährigen Freunden und Kollegen des Rockstars der Filmkomponisten, für die Hans Zimmer persönlich als Kurator steht.THE WORLD OF HANS ZIMMER - A SYMPHONIC CELEBRATION zieht alle Register: Neben bildgewaltigen Projektionen von Filmsequenzen erschafft ein Symphonieorchester unter der Leitung von Hans Zimmers Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway ein eindringliches und unvergessliches Konzerterlebnis für das Publikum, das - im Gegensatz zu "Hans Zimmer Live" - Zimmers Kompositionen für großes Orchester zelebriert.Gemeinsam mit einem Chor und Top-Musikern aus Hans Zimmers Talentschmiede wird ein magischer Klangkosmos geschaffen, in dem man sich verlieren kann. In diesem Kosmos verweben afrikanische, spanische und asiatische Musiker Hans Zimmers Klang-Signatur aus ethnischen Rhythmen und lassen so die Besucher in die aufregende "World of Hans Zimmer" eintauchen - mit all ihren vielschichtigen und faszinierenden Facetten.Lisa Gerrard - die Stimme Hans Zimmers - wird die Tournee als Special Guest begleiten. Durch ihre hypnotische Stimme in der Hymne "Now we are free" aus Gladiator wurde sie weltberühmt und arbeitet seitdem regelmäßig mit Hans Zimmer zusammen (Mission Impossible II, Tränen unter der Sonne, uvm.) Beide verbindet eine langjährige enge Freundschaft. "Ich bin sehr stolz Teil dieser Tournee sein zu dürfen", sagt die Golden Globe Gewinnerin.Zum Sog der Musik kommt die Magie der Bilder. Auf riesiger LED-Leinwand werden Szenen aus seinen großen Kino-Score-Erfolgen, selten gespieltes bis hin zu unveröffentlichtem Material und absolute Raritäten zu sehen sein. Dazwischen geben Hans Zimmer sowie langjährige Freunde und Kollegen in kurzen Videos immer wieder spannende und amüsante Einblicke hinter die Kulissen seiner Studioarbeit.Mit ihrer ganzen Erfahrung und Liebe zur Musik Hans Zimmers haben die Beteiligten alles darangesetzt, um THE WORLD OF HANS ZIMMER zu einem unvergesslichen audiovisuellen Konzertereignis zu machen. Für Hans Zimmer ist es "die Show, die ich selber sehen will und die mir gefällt."