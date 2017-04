The Dirty Nil (Can)

The Dirty Nil gehen extrem hingebungsvoll mit ihrer Musik um: Das Trio veröffentlicht seine Songs vornehmlich auf Singles, Split-Singles, EPs im 10’’-Format, Kassetten und sogar vier Lathe-Cut-Singles, bei denen jede Platte einzeln geschnitten statt gepresst wird. Alles Sammlerstücke in limitierter Auflage und liebevoll gemacht – großartig, ziemlich rar und leider weit verstreut.

Also beschlossen die High-School-Freunde, Gitarrist und Sänger Luke Bentham, Bassist Dave Nardi und Kyle Fisher am Schlagzeug, elf dieser Stücke gesammelt auf einen Tonträger zu bringen: Ende April erscheint „Minimum R’n’B“ mit einem unveröffentlichten Stück, der kompletten „Smite“-EP und einigen Singles. Das muss natürlich so richtig laut gefeiert werden! Und weil THE DIRTY NIL sowieso nichts lieber tun, als auf der Bühne zu stehen und bei ihren wilden Shows so richtig die Sau raus zu lassen, kommen die Kanadier im Frühjahr wieder auf Tour, um die alten Songs (und natürlich auch die ihres vergangenes Jahr erschienenen Albums „Higher Power“) live zu präsentieren.

Die Zusammenstellung der Platte sei, so sagt die Band selbst, inspiriert von „einem Fernseher, der innerhalb von Sekunden zerstört wird, kaputten alten Effektpedalen, einem See von schwarzem Kaffee, grauenhaften Aufnahmebedingungen, genereller Unachtsamkeit, Nacktaufnahmen der Gesangsparts, Bier, Blut, gebrochenen Knochen, zerbrochenen Instrumenten, tauben Ohren, unentrinnbarer Lautstärke, Schreien, ungelösten Problemen mit Mädchen, freiliegenden Leitungen, fehlenden Unterhosen, fehlenden Schuhen, der Aufgabe, unseren Produzenten mehr zu trinken zu geben, als sie vertragen, und einem Dutzend Donuts.“ Kurz, der Grundlage von allem, was THE DIRTY NIL und ihre Musik ausmachen.

Dass dieser kompromisslose Lebensstil mit der kommenden Tour weitergeführt wird, ist selbstverständlich. THE DIRTY NIL werden wieder alles geben: neue, alte Songs und ihre alles mitreißende Energie.