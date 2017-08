Theater Kopfüber:

Voller witziger Geschichten ist die kleine graue Welt von Gris. Da gibt es Steine, die sich verwandeln können: in Berge und Schlangen, Enten und Feuerwehrautos. Aber sie können auch einfach nur Steine sein, glatt und glänzend, trocken und rau, kalt und hart, wunderschön eben. Da bekommt Gris Post von ihrer Oma, ganz gelb ist das Paket. So etwas hat sie noch nie gesehen. Geschwind kriecht das Gelb in ihren Farbeimer, alles könnte gelb werden, als ganz überraschend ein Blau im Heißluftballon daher geflogen kommt. Gris kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und wie schön das blaue Meer aussieht, mit blau-gelben Fischen darin. Doch plötzlich mischt sich das Gelb wieder ein und schon ist es auf der Welt: Das Grün. Nun quaken sogar Frösche im Schilf und Grillen zirpen im Baum. Gris' Welt ist eine ganz neue Welt geworden und viele Geschichten warten jetzt erst auf sie.Konzept und Text: Anne Klinge, Claudia KucharskiRegie: Anne KlingeAusstattung: Claudia KucharskiSpiel: Claudia Kucharski