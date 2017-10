Theater - Ohne Gesicht

Das Stück stellt die Frage nach der Identität des Einzelnen. Was macht die Einmaligkeit eines Menschen aus? Wird er wirklich nur aufgrund seiner persönlichen Wesensart beurteilt?

Eine elegante Hotelsuite: Der erfolgreiche Industrielle Vincent hat sich mit seiner Frau Louise in ein ruhig gelegenes Nobelhotelzurückgezogen, um ungestört einen runden Geburtstag zu feiern. Gemeinsam blicken sie auf ein äußerst gelungenes Leben mitwohlgeratenen Kindern, materiellem und gesellschaftlichem Erfolg. Und doch gibt es in Vincents Biographie eine dunkle Stelle. Vor 15 Jahren kam sein ganz anders gearteter Zwillingsbruder Thomas bei einem Autounfall ums Leben.Im Wagen saßen damals Vincent, Thomas und Louise. Seither hütet Vincent ein belastendes Geheimnis, welches er nun endlichzu lüften gedenkt. Was er nicht einkalkuliert hat, ist der erbitterte Widerstand seiner Frau. Louise ahnt, worum es geht und will der Wahrheit auf keinen Fall ins Gesicht sehen...Das Stück stellt die Frage nach der Identität des Einzelnen. Was macht die Einmaligkeit eines Menschen aus? Und wird er wirklich von den anderen nur aufgrund seiner persönlichen Wesensart und Lebensleistung beurteilt und wertgeschätzt? Die beiden Darsteller Max Volkert Martens und Diana Körner sind neben ihrer Theatertätigkeit auch bekannte und beliebteFilm- und Fernsehstars. Max Volkert Martens wurde durch Serien wie „Tatort“, „Ein Bayer auf Rügen“ oder „Alarm für Cobra 11“ sehr populär und auch Diana Körner kennt man aus zahlreichen Edgar-Wallace-Krimis, aus Stanley Kubricks oscargekröntem Historienfilm „Barry Lyndon“ und vielen TV-Rollen, insbesondere in erfolgreichen Krimiserien wie „Derrick“ oder „Der Alte“.