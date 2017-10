Theater Papilio – Taurus Zaubergaben

sehr frei nach den Märchen "Die drei Tierkönige" von Gianbattiste Basile und "Die drei Schwestern" der Gebrüder Grimm.

Taru lebt in einem großen Wohnhaus am Kanal. In seiner Fantasie träumt sich der Junge in ein Schloss, in dem er Prinz und seine Eltern Könige sind. Das Schloss verlässt er nicht, denn es wird von einem furchterregenden Drachen bewacht! An einem regenreichen Tag bietet sich dann die Gelegenheit. Taru zieht in die Welt hinaus, dorthin, wo die Meere am tiefsten, die Berge am höchsten und die Wälder am dunkelsten sind. Dort wohnen die Tierprinzessinnen Fisch, Adler und Bär....

Mit ihren Zaubergaben will Taru den Drachen besiegen? Wird es ihm gelingen…

Ein Figurentheater-Solo, gespielt mit den Elementen der Natur, eingefangen in Kisten, Gläsern und Körben. Blätter fallen, Wasser rinnt, Federn segeln... Ein sinnliches Abenteuer!

Spiel: Anna Rosenfelder / Regie: Melanie Dennenmoser / Musik: Eoin O Brien / Künstlerische Mitarbeit: Kareen Pennefather / Licht: Holger Herzog / Bewegungscoaching: Anne-Kathrin Klatt

www.theaterpapilio.com