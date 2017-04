Theater Samstag: Statussymbol

In diesem Theater Samstag nähern wir uns spielerisch dem Thema Status. Wir entwickeln Szenen, bei denen es um die Darstellung von Machtverhältnissen geht. Dabei lehnen wir uns an Martin Walsers Roman Ehen in Philippsburg an, in dem die großbürgerliche Gesellschaft Ende der 1950er Jahre durchleuchtet wird: soziale Spielregeln und Doppelmoral.Anmeldung unter: theaterpaedagogik.schauspiel@staatstheater-stuttgart.de

Am 6. Mai 2017 von 14 bis 18 Uhr,

Treffpunkt Pforte Schauspielhaus