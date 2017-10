Theateraufführung "Weekend im Paradies"

× Erweitern Theatergruppe der DJK SG Oberkessach Theatergruppe der DJK SG Oberkessach

Schwank in drei Akten, vorgeführt von der Theatergruppe der DJK SG Oberkessach

Die Theatergruppe der DJK SG Oberkessach hat sich wieder für einen Schwank in drei Akten von Franz Arnold und Ernst Bach entschieden und führt das Stück "Weekend im Paradies" auf. Die Theaterproben und der Bühnenaufbau sind in vollem Gange.

Berlin, Sommer 1920 im Ministerium. Die Aktenberge sind groß, die Mitarbeiter unmotiviert und träumen von frivolen Abenteuern im skandalumwitterten "Hotel zum Paradies". Wie gut dass es da den braven Regierungsrat Dittchen gibt. Pflichtbewusst erledigt er die Arbeit seiner Kollegen. Zum wiederholten Male wurde jedoch ein anderer an seiner Stelle zum Oberregierungsrat befördert. - Wie soll er das nun schon wieder seiner Frau beibringen? Seinen Frust ertränkt er in reichlich Alkohol und kommt am nächsten Morgen zu spät ins Büro. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Weder an eine Frauenbekanntschaft noch an die Umstände wie er nach Hause gekommen ist. Sein Vorgesetzter Ministerialrat Breitenbach gibt ihm den Tipp: "Wer heutzutage Karriere machen will muss sich durch besondere Leistungen hervortun".

Da kommen die Beschwerden einer Landtagsabgeordneten und einer Hotelnachbarin über die Sittenlosigkeit im Hotel Paradies gerade zur rechten Zeit. Dittchen ergreift die Chance und beschließt endlich Zähne zu zeigen um "die Sünder mit feurigem Schwert" aus dem Paradies zu vertreiben. Er ahnt jedoch nicht dass sich in besagtem Etablissement die gesamte Führungsetage des Ministeriums mitsamt ihren falschen Bräuten einquartiert hat. Pikanterweise ist eine der falschen Gattinnen Dittchens Frau.

So kommt es zu Turbulenzen und Peinlichkeiten die ihm genügend Stoff zur Profilierung liefern - wenn auch anders als gedacht. Als sich dann auch noch der neue Ministerialdirektor Dr. Grimmeisen aus Kassel vorstellt, erleben die gebeutelten Wochenendkavaliere vollends ihr blaues Wunder.