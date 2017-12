Theateraufführung

× Erweitern Laienspielgruppe Westernhausen Laienspielgruppe Westernhausen

Die Ländliche Theatergruppe läßt auch dieses Jahr wieder komödiantische Funken sprühen von denen das Publikum begeistert ist.

Die Laienspielgruppe wurde Ende der 40er Jahre gegründet. In den 50er Jahren wurden Theaterstücke nur in der Weihnachtszeit gespielt. Es wurden ausschließlich nur ernste Stücke aufgeführt. Erst im Laufe der 60er Jahre entschied man sich zu Schwänken und Lustspielen. Seit dieser Zeit wird einmal im Jahr (meistens im März) ein Theaterstück aufgeführt. Mittlerweile gehört die Theatergruppe Westerhausen zu einem festen Bestandteil in der Öffentlichkeit und die Aufführungen sind so beliebt geworden, dass jedes Jahr im Frühjahr 8 Veranstaltungen über die Bühne gehen.