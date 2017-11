Theatercompanie „Die Stagejumpers"

„Die Unverrückbaren“ - ein polarisierendes Wort. Werfen Sie einen humorvollen Blick auf den großen „Zirkus Mensch“, werden Sie Zeuge beim großen Wettstreit der Gewinner und Verlierer unserer Zeit. Gegensätze prallen aufeinander, Platzhirsche wollen die Welt regieren, doch Vorsicht! Die Fallhöhe ist enorm, denn das Volk scheint wie von Sinnen. Sind die „Unverrückbaren“ unserer Gesellschaft die Aufrechten unserer Zeit oder die durch die Vergangenheit Unbelehrbaren? Braucht Unverrückbarkeit Mut oder ist sie Ausdruck dumpfer Beharrlichkeit?

Steife Konzepte scheitern, gewohnte Formen werden auf den Kopf gestellt. In einer Gegenwart medialer Vernetzung erscheint es immer schwieriger, Position zu beziehen. Alles ist scheinbar möglich, doch wenig hat letztendliche Gültigkeit. Was ist noch bare Münze und was ist „simply Fake“? Orientierungslos wandeln wir durch Netz und Leben, auf schmalen Pfaden durch ein Labyrinth von Falltüren.

Eine rasante Shortcuts – Theaterperformance über Menschen, die nicht weichen wollen oder chancenlos ins Aus gedrängt werden.

Die Theatercompanie „Stagejumpers“ präsentiert mit dieser Inszenierung die Abschlussarbeit eines 10-monatigen Theaterprojektes.

Regie: Julian Knab

www.stagejumpers.de