Theatercompanie Stagejumpers

Die Hafenratte Ratzig hat sich alles wunderbar eingerichtet. Sie arbeitet für die Hafenverwaltung, Abteilung „Dreck muss weg allessauberwunderbar“ und wohnt in der Brottrommel mitten in der Speisekammer. Doch eines Tages gerät ihr so schön sortiertes Leben aus dem Takt. Sie hat ihr Revier nicht mehr für sich alleine. Aus allen Ecken der Weltkugel kommen plötzlich Wanderratten von den riesigen Containerschiffen. Nachts schleichen sie heimlich von Bord und quartieren sich in der Nachbarschaft ein. Anfangs findet Ratte Ratzig das sehr bedrohlich, bis sie Berry Bill kennenlernt. Er ist eine Landratte von der Pulverinsel Pikante und erzählt zauberhafte Geschichten. Gemeinsam haben sie die schönste Zeit, hätten sie die schönste Zeit! Wäre da nicht der üble Rattenhändler Kater Kralle Knickauge. Und dann ist Berry Bill eines Tages plötzlich verschwunden. Da läuft was schief und Ratte Ratzig beschließt Berry Bill zu suchen. Wie im Traum durchquert sie die Weizenei, besteigt den Goudamalaya, geht vor Anker in Fallenfreiland, tanzt auf dem Popkornvulkan und wühlt sich durch die Unterwelt von Kanalien. Aber nirgends ist Berry Bill. Rettung bringt ein riesiges Paket, das eines Morgens vor der Tür steht...

Humoristisch clownesk, comicartig überspitzt aber ebenso menschlich ist Ratte Ratzig auf ihrer Kreuzfahrt durchs Leben. Eine feurige Parabel für Kinder ab 6 – 99 Jahren. Spiel: Sigrun Kubin, Buch und Regie: Julian Knab