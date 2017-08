Theaterfest

Willkommen zur neuen Spielzeit! Das LTT meldet sich aus der Sommerpause zurück.

Wir starten um 13 Uhr am Rathaus mit einem Spaziergang über den Umbrisch-Provençalischen Markt zur Eberhardstraße – seien Sie dabei! Oder kommen Sie direkt zum LTT, wo Sie ab 14 Uhr das Ensemble des Theaterjugendclubs mit einem Ausschnitt aus der Produktion „Lampenfieber“ erwartet. Jakob Nacken moderiert eine Talk-Show, in der auch Heiner Kondschak seine neue LTT-Produktion „On the road again“ vorstellt. Patrick Schnicke und Franziska Beyer singen Lieder von Manfred Krug und Uschi Brüning. Lernen Sie die neuen Ensemblemitglieder bei einem „Casting“ kennen, sehen Sie exklusiv Ausschnitte aus den ersten Premieren „Stück Plastik“ und „Ichglaubeaneineneinzigengott.“ oder lernen Sie das Theater hinter den Kulissen kennen – bei einer Theaterführung „Vom Modell zur Premiere“. Nach der Premiere „Großes Durcheinander“ des Jungen LTT wird ab ca. 19 Uhr weiter gefeiert bei der After-Show-und-Pre-Clubbing-Party mit den Kolibri DJanes im LTT-Foyer!