Theatergarten geöffnet

Diesen Sommer 2017 öffnen wir "jeden" DONNERSTAG & FREITAG ab 18 Uhr 30 unseren THEATERGARTEN.

Wie funktioniert das, wenn gleichzeitig JAZZ-Konzerte oder andere Veranstaltungen sind?Ihr könnt jedezeit zum Theatergarten-Eingang (hinter dem Haus) den Garten erreichen. Eintritt wird keiner fällig. Nur wer sich für die Veranstaltung spontan entscheidet, kann im Saal nachträglich den Eintritt bezahlen und dabei sein.Wer ausschließlich schlemmen, genießen und im Theatergarten verweilen möchte zahlt keinen Eintritt!PS: BITTE BEOBACHTET DAS WETTER. Bei Regen, Sturm und kalten Temperaturen bleibt der Theatergarten auch Donnerstags & Freitags geschlossen. Es gibt auch wenige Ausnahmen, an denen wir Freitag Abends oder Samstag Mittags private Veranstaltungen, wie Hochzeiten oder Geburtstage haben, auch dann fällt -nur- der Freitag aus. Hier einfach in unseren Kalender für Gewissheit schauen. Und jetzt Dauken drücken für dauerhaft schönes Wetter an jedem Donnerstag & Freitag.