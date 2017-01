Theatergruppe DienstAG

"Die verfluchte Maschine ist schuld daran". Davon ist Edi, ein arbeitsloser Fabrikarbeiter im Wien der 30er Jahre, fest überzeugt. Bis sich herausstellt, dass auch Pepi, die Maschine, der er die Schuld an seiner Entlassung gibt, selbst abgebaut worden ist. So begibt er sich zusammen mit Pepi und seiner Freundin Fritzi auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit, um den Fortschritt zu verhindern. Ihre Reise führt sie zu Galvani, Galilei, Kolumbus, Gutenberg und Orpheus. Und schließlich sogar ins Paradies, wo man gerade an den Modellen Adam und Eva arbeitet. Doch wird Edi die

Erschaffung des Menschen wirklich verhindern?

Regie: Janne Wagler, Theater Gobelin