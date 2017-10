Harlekintheater Tübingen

× Erweitern Harlekin Theater

Theatersport ist die große Kunst des Improvisierens! Das ist der Wettkampf zweier Schauspieler-Mannschaften, die sich in der großen Kunst des Improvisierens messen. Am 10.3. in Renningen ist nichts vorher abgesprochen. Nichts ist vorbereitet.

Alles wird auf Zuruf der Zuschauer spontan improvisiert.