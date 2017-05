Stoner Blues/Psychedelic Bluesrock

TheHace – Der Sound der alten Götter

Klangteppiche weben, die Sinne vernebeln, eine eigene Wahrnehmungsebe für ihre Musik schaffen – das wollen die vier Musiker von TheHace. Der Gründungsmythos der jungen Reutlinger Band ist wenig spannend: „Lass uns doch mal was zusammen machen,“ beschließen die Freunde Yanick Sy, Joel Büttner, Lukas Neubert und Felix Berns Ende 2015. Der Sound der Band ist dafür umso ungewöhnlicher. Als Stoner Blues bezeichnen sie selbst ihr Genre. Dahinter steckt eine Basis aus solidem Bluesrock, dem TheHace durch ausgeprägte psychedelische Elemente eine ganz eigene Note verleiht.

Vielschichtig geschriebene Songs, starke Gitarrenriffs und der Gesang zweier Frontmänner machen die Songs von TheHace aus. Ein Paradebeispiel dafür ist Electric Love, die erste Single, der erste selbst geschriebene Song überhaupt. Auch vor ungewöhnlichen musikalischen Experimenten schreckt die Band nicht zurück. Höhepunkt des siebenminütigen Epos Rival ist beispielsweise ein mit dem Geigenbogen auf der Gitarre gespieltes Solo, das dem Song seine ganz eigene, hypnotische Aura verleiht.

Über Liebe und Beziehungen alleine zu singen genügt TheHace nicht. Die Band versteht sich explizit als politisch und gesellschaftskritisch. So thematisiert Peacemaker Blind militärische Aufrüstung, Krieg und den Zusammenbruch eines Systems – auch hier wieder auf einem musikalischen Bett, das Erinnerungen an die alten Götter des Rock’n’Roll weckt.

Derzeit bereiten TheHace die Aufnahme ihres ersten Albums vor. Dabei will die Band alle Instrumente gleichzeitig und nicht wie üblich nacheinander aufnehmen. Nur so, so die vier Musiker, lasse sich die Energie und Dynamik ihres Spiels einfangen und auf CD oder Vinyl pressen. Die Veröffentlichung der Platte ist für Winter 2017 geplant. Bis dahin kann man TheHace bei diversen Konzerten, Festivals und Veranstaltungen in der Region live erleben.

Wer sich von der Qualität der Stoner-Blues-Formation überzeugen will, kann dies zum Beispiel am 23. Juni 2017 in der Kaiserhalle in Reutlingen tun.