Theisens Comedy Kommando - der Name ist Programm!

Also nicht Theisen, weil der ist nur der Moderator (wobei moderieren gar nicht so leicht ist, wie es aussieht), und auch nicht Kommando (weil das steht da nur wegen der Alliteration und weil es nicht nach Blümchen klingt), sondern Comedy.

Denn der Onkel Johann hat wieder das Feinste vom Feinsten aus Deutschlands aktuell sehr florierender Comedy Szene ausgewählt um Euch einen Abend lang zu bespaßen. Wer genau da kommen wird, erfahrt ihr dann noch, aber nur so viel: Da werden Prominenz und Newcomer in einem Kellerloch vereint sein.

Also nichts wie hin in die Butterbrezel! Scheiß auf schönes Wetter, grillen und sich von den Veganern auf den Sack gehen lassen kann man auch an allen anderen Tagen im Jahr!

