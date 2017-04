Thementag Vielfalt gestalten Zusammenhalt stärken eintragen

Inklusion ist das Leitwort für diesen Tag.Dabei wird Inklusion weit verstandenals Haltung und Handlungsmöglichkeit,als Eröffnung von raum und Teilhabe. Was fördert die Freude an der Vielfalt? Wie formulieren wir Zugehörigkeit? Was hält unsere Gesellschaft zusammen?Der Thementag bietet beruflich und ehrenamtlich Tätigenaus unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen undInteressensbereichen Gelegenheit, in Podien und Workshopsdiesen und weiteren Fragen nachzugehen.