Theo Live Solo

Spaß an der Musik ist es, was Theo Kalich sein ganzes Leben lang begleitet. Als Theo-Live präsentiert er mit seiner Gitarre und Bluesharp Oldies, Country, Blues, Rock und Pop sowie Eigene Songs (Classic-Rock).

Aufgewachsen in den rockigen 70ern und begleitet von Klassikern der Rock-, Pop- und Country-Geschichte wurde Theo vor allem von den Beatles, den Rolling Stones, den Kinks, Erick Clapton, Bob Dylan, Neil Young und Cat Stevens beeinflusst. Die erste Gitarre wurde vom Geld des ersten Ferienjobs gekauft. „Ich war ganz stolz und übte von nun an jeden Tag“, erinnert sich der Autodidakt, der mittlerweile außer Gesang E- und Western-Gitarre, Mundharmonika, Mandoline und Bass spielt. In seiner eigenen kleinen Musikschule in Mössingen unterrichtet er Jung und Alt, sowie gibt Workshops und Seminare über Musik.

Das Repertoire des Musikers reicht von Oldies der 50er bis 60er Jahre über Country- Musik, Blues, Pop und vor allem „Classic Rock“ bis zu Titeln der heutigen modernen Musik. Fast kein Name, kein bekanntes Lied der Rockgeschichte fehlt auf Theo’s Songliste. Und doch ist seine Musik kein plumpes Nachspielen alter Klassiker. Jeder Song spiegelt das Können und die Individualität des eigenwilligen Musikers wider.

„Musik heißt, sich inspirieren lassen und genießen“ beschreibt „Theo- Live“ und freut sich auf jeden Gast, den er bei einem seiner zahlreichen Konzerte gebrüßen darf.