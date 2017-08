× Erweitern Theo Live & friends

Diesmal mit besonderen Instrumenten und Musikern: Heiko Borkowsky (Cajon), Wolfgang Reichert (Cello) und Hans Ruff (Git., Voc.).

Spaß an der Musik ist es, was Theo Kalich das ganze Leben begleitet. Als „Theo-Live“ präsentiert er Oldies, Country, Blues, Rock und Pop, sowie Eigene Songs (Classik – Rock). Diesmal mit Band und besonderen Instrumenten. Das Repertoire des Musikers reicht von Oldies der 50er bis 60er Jahre über Country-Musik, Blues, Pop und vor allem „Classic Rock“ bis zu Titeln der heutigen modernen Musik. Fast kein Name, kein bekanntes Lied der Rockgeschichte fehlt auf Theo’s Songliste. Und doch ist seine Musik kein plumpes Nachspielen alter Klassiker. Jeder Song spiegelt das Können und die Individualität des eigenwilligen Musikers wider. „Musik heißt, sich inspirieren lassen und genießen“ beschreibt „Theo- Live“ und freut sich auf jeden Gast, den er bei einem seiner zahlreichen Konzerte begrüßen darf.