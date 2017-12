Thermennacht - Motto "Feuer & Eis"

An den textilfreien Thermennächten am Freitag, den 5. und 19. Januar, erwartet alle Wellness- und Saunaliebhaber ein Programm rund um das Thema „Feuer und Eis“.Das Programm an den beiden Eventnächten verspricht einen beeindruckenden und erfrischenden Abend in paradiesischem Ambiente. Zurücklehnen, genießen, entspannen und sich einfach eine kleine Auszeit gönnen, das steht in der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM im Fokus. Die Thermenbesucher dürfen sich auf viele verschiedene Showacts freuen. Für die musikalische Unterhaltung der Eventabende sorgt Jana Siebert.Mit ihrer Stimme gibt Sie klassischen Hits eine neue Note und begeistert damit ihr Publikum. Im Außenbereich des Palmenparadies zaubert Klaus Grunenberg aus einem riesigen Eisblock eine beeindruckende Skulptur. Feurig heiß wird die Performance „Dance withFire“. Voller Eleganz und Leidenschaft vereint die Künstlerin Feuer und Tanz zu einer mitreißenden Show. Ein absolutes Highlight der beiden Thermennächte bildet eine faszinierende Flammenshow von Pyrotechnik im Quadrat.

Zusätzlich zum WellTainment-Programm, werden thematisch angepasste Aufguss- und Beautyspecials angeboten. Geschwitzt werden darf u.a. zum „Eiskaffee“-Aufguss im Wiener Kaffeehaus, zum „Feurige Frische“-Aufguss in der Tropen-Saunaoder zum„CandleandIce“-Aufguss in der Euphoria.

Ab 2018 beginnt das Programm der Thermennacht bereits um 17 Uhr und die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM ist bis 24 Uhr geöffnet. Das Palmenparadies mit der großen Lagune und den Gesundheitsbecken mit Sole, Calcium/Lithium und Selen ist an diesen beiden Freitagen ab 18 Uhr textilfrei zu nutzen. Ab 18.30 Uhr wird automatisch der Tarif Vitaltherme & Sauna aufgebucht. Das Event mit Rahmenprogramm ist im regulären Eintrittspreis inkludiert.

Noch mehr Saunavergnügen im Januar:

Zum internationalen Saunafest vom 26.bis 28.Januar begrüßt die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM die besten ungarischen Aufgussmeister. Mit ihrem Mix aus Show- und klassischen Aufgüssen bringen sie die Saunabesucher richtig zum Schwitzen.