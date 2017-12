Die Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen und die Stadtverwaltung Rottenburg laden Sie zu einem kostenlosen Thermografie-Spaziergang durch die Rottenburger Altstadt ein.

Start dieser kleinen Tour, die ca. 1 Stunde dauern wird, ist auf dem Marktplatz vor dem Rottenburger Rathaus.

In Kooperation mit einem Spezialisten wird der Thermografie-Spaziergang durchgeführt und von verschiedenen Gebäuden Thermografie-Aufnahmen erstellt. Die Thermografieaufnahmen zeigen genau auf, an welchen Stellen eines Gebäudes Wärme entweicht und wo sich Schwachstellen in der Gebäudehülle befinden. Mit diesen Bildern können Maßnahmen zur Energieeinsparung effektiv geplant werden.

Zum Abschluss lädt die Stadtverwaltung zu gemütlichen Gesprächen bei fairen Snacks und Getränken ein.

Die Anmeldung für diesen kostenlosen Spaziergang erfolgt direkt in der Stabstelle Umwelt und Klimaschutz unter der Rufnummer 07472 / 165 – 289 oder per E-Mail umwelt@rottenburg.de.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Interesse an dieser Aktion!

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ein Thermografie-Aktionspaket über die Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen zu buchen.