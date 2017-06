× Erweitern Thilo Seibel

Auf der Kleinkunstbühne in Lauda treten an drei Wochenenden sechs Kabarettisten ganz unterschiedlicher Couleur auf. Dabei ist auch Thilo Seibel mit seinem Programm heißt »Das Böse ist verdammt gut drauf«. Denn es hat auf einer Business-School studiert, umgibt sich mit Juristen und Beratern und arbeitet mit effektiven Instrumenten: Agrarsubventionen, Drittstaatenregelung und Festen der Volksmusik. Es überschüttet die Nation mit einem bunten Reigen aus Geländelimousinen, Einschaltquoten und Billigflügen. Es ist so verdammt gut drauf – vor Freude tanzt es bei Bundespressebällen die Kanzlerin schwindelig und säuft auf Spendengalas den Champagner leer. Wo genau lauert es? Thilo Seibel ihn aus Spionageverträgen, Regierungsmitgliedern, Freihandelsabkommen und Heino-CDs heraus.