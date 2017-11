Thilo Wagners Jazz Jamborée

× Erweitern http://www.bix-stuttgart.de Thilo Wagner Thilo Wagner

Dieses beschwingte Quartett lässt die Giganten des Jazz‘ wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Charlie Parker, Miles Davis u.v.a. hochleben und spannt dabei einen Bogen von New Orleans Jazz über Swing bis hin zu Bebop.

Thilo Wagner und Gregor Beck stehen seit über 25 Jahren zusammen auf der Bühne und sind auf zahlreichen internationalen Festivals wie dem Sacramento Jazz Jubilee, Sun Valley Festival, Clearwater Festival, sowie in New Orleans aufgetreten. Mit „Jazz Jamboree“ knüpfen sie an die großen Festivals vergangener Zeiten an mit dem Wunsch, dieses musikalische Erbe zu feiern und erlebbar zu machen.

Thilo Wagner wurde der Jazz praktisch in die Wiege gelegt, weshalb seine ersten Worte auch „Mama Papa Tschäss“ lauteten. Jazz hat ihn seit frühester Kindheit fasziniert und begeistert, woran sich auch 50 Jahre später nichts geändert hat. Daher ist es ihm eine Herzensangelegenheit, dessen Spirit, Swing, Humor und Leidenschaft in die heutige Zeit zu transportieren, um damit auch ein jüngeres Publikum zu begeistern.

Der höllisch swingende Klavierstil des in Stuttgart lebenden Pianisten Thilo Wagner gehört zum Besten, was die deutsche Jazzszene zu bieten hat. Seine halsbrecherischen Läufe mit traumwandlerischer „Punktlandung“, die expressiven Balladen oder die gewaltig groovenden Blueszitate verblüffen und begeistern das Publikum, wo immer er auftritt.

Neben Thilo Wagner besteht die Besetzung für dieses Konzert im BIX aus der vielseitigen Sängerin Barbara Bürkle, dem kreativen Bassisten Jens Loh und dem energiegeladenen Schlagzeuger Gregor Beck. Gemeinsam schlagen sie eine Brücke zwischen vokalem und instrumentalem Jazz. Dabei treffen viel Gespieltes und selten Gehörtes aufeinander und werden voller Frische, Freude und Feuer interpretiert. So feiert das Quartett gemeinsam mit dem Publikum die ganz Großen des Jazz.