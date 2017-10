Alpenländischer Wahnsinn am 11. November im CaféPiano Jagsthausen

Entscheidungen kann man fällen, verschieben oder umgehen. Wenn man bloss wüsste, für was man sich entscheiden soll.

This Maag steht mitten im Leben. Zu jung für alt und zu alt für jung.Als Schweizer in Berlin pendelt er zwischen Grossstadt und Kuhwiese und schiebt so bergeweise Entscheidungen vor sich her. Was nun?

Kind oder Karriere? Oder kein Kind und keine Karriere?Vorbeugen – oder doch kein Yoga?Ist die Liebe kompliziert oder wem kann ich die Schuld geben?