Thomas Blug´s Rockanarchie feat. Moritz Müller am 18.11.2017 um 20.30 Uhr im Bürgerhaus Botnang. Rockanarchie:Unter diesem Motto bietet Fender® Strat King Thomas Blug, Deutschlands bester Rock- und Pop-Gitarrist, Klassiker in unerhörten Versionen dar.

Thomas Blug zählt zu den weltbesten Gitarristen und genießt seit Jahren internationale Anerkennung. Sein „Ton“ besitzt eine Anziehungskraft, der man sich kaum entziehen kann. Arrangements und Kompositionen von Thomas Blug sind in Soundtracks von Filmen oder Fernsehserien zu hören und platzieren sich wie "victim of love" neuerdings auch in den Charts. Für sein virtuoses Gitarrenspiel wurde er mit Auszeichnungen wie "bester deutscher Rock-Pop Gitarrist" oder "Fender Stratking of Europe" geehrt.

Das All-Star-Trio - zu Thomas Blug gesellen sich Gulli (Rudi Spiller) an Bass und Gesang sowie dem Schlagzeuger Ass, Moritz Müller (Bobby Kimball, Xavier Naidoo, The Weathergirls, Midge Ure, Rock meets Classic...) - zollt der Musik Tribut, mit der es aufgewachsen ist, und zwar auf liebevolle wie aberwitzige Weise mit sehr viel Spontaneität und großer spielerischer Klasse. So läuft keines der Konzerte der drei Meister gleich ab, sondern wird zum unvergesslichen Erlebnis.

Was im Trio alles machbar ist, belegten Jimi Hendrix, ZZ Top oder Cream, oder The Police. Das Rocktrio um Zaubergitarrist Thomas Blug rockt den Rock’n’Roll. Gulli, Thomas und Moritz präsentieren so die ungemein wandelbare Stammzelle des Rock, und werden so auch an diesem Abend zeigen, wie man in der kleinen Besetzung druckvolle, mitreißende, spritzige und witzige Rockmusik macht.

Kartenreservierungen unter: info@buergerhaus-botnang.de