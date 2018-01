Thomas Hermanns mit "Boybands forever" in der Porsche Arena

× Erweitern Foto: Mirco Wallat Thomas Hermanns

Herr Hermanns Sie haben ja schon bei vielen Musicals wie »Grease« oder »Kein Pardon« Regie geführt. Warum jetzt eine Show über Boybands?

Das Projekt ist jetzt schon vier Jahre in Arbeit. Ich war auf dem Laufband und habe über meinen iPod nach dem Zufallsprinzip Lieder gehört, bis dann von Blue der Song »Breathe easy« kam. Da ist mir wieder aufgefallen, dass das ja eigentlich ein Spitzensong ist, obwohl das ja gar kein Riesenhit der Boybandgeschichte war. Daher ist die Idee entsprungen, sich das Genre »Boybands« mal auf der Bühne live anzugucken und zu entscheiden: was ist gut und was kann weg?

Das Boybandrezept

Auf was für Charaktere können sich die Zuschauer freuen?

Wir erfüllen das klassische Boybandrezept. Man nehme fünf Typen: den Schwiegersohntyp, der der Liedsänger ist, den Brudertyp, der mehr der Brother als der Lover ist, obwohl er eigentlich den besten Körper hat, dann gibt es das Sweatheart, der der Niedlichste der Band ist und natürlich gibt es den Bad Boy, denn es gibt keine Boyband ohne Gefahr. Er ist meistens der Liebling aller Frauen, obwohl die Bad Boys ja eigentlich keiner heiratet, für einen Abend reicht es aber. Letztlich gibt es noch den Fünften, den alle immer vergessen haben. Das ist der, der alles immer so gut konnte wie die anderen, aber trotzdem nicht in Erinnerung geblieben ist. Dem widmen wir in der Show dann auch eine lange Passage und feiern ihn ab, weil er eigentlich unser heimlicher Held der Boyband-Geschichte ist.

Ihr Quatsch Comedy Club feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieses Format in unserer schnelllebigen Zeit überleben konnte?

Ich glaube, wir haben einen eingebauten Jungbrunneneffekt dadurch, dass wir immer die aktuellen, angesagtesten Comedians hatten. Von Chris Tall über Luke Mockridge, von Carolin Kebekus bis zu den Rebell Jungs gibt es genug tolle Comedians. Wir waren immer nur das Gefäß und die Comedians selber haben den Inhalt geliefert. Durch unseren ständigen Wechsel wird es nie langweilig.

Hitler, Fußball & Würste

In 25 Jahren Quatsch Comedy Club gab es bestimmt einige lustige Backstage-Anekdoten. Fällt Ihnen spontan eine ein?

Die Anfänge des Quatsch Comedy Clubs waren besonders lustig, weil eigentlich noch keiner so richtig wusste, was Comedy überhaupt ist. Als wir beispielsweise zum ersten Mal in London aufgetreten sind, dachten wir, dass wir als die großen Botschafter des deutschen Humors hinkommen. Die englische Presse hat uns aber völlig durch den Kakao gezogen, jedes Interview war über Hitler und Fußball, über dieses blöde Tor, das ich auch nicht kannte. Das ging so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, dass ich keine Interviews mehr über Hitler und Fußball mache. Es gab dann aber noch eine große Sendung zu der ich noch hin bin. Ich stand dann morgens um 7 Uhr auf einer Brücke in London und der Moderator kam mir mit einer riesen aufblasbaren Wurst entgegen. Da dachte ich mir auch nur »achja, das deutsche Klischee hatte ich ja noch vergessen«.

»Nur Diktatur schließt Humor aus«

In den letzten Wochen wurde das Thema gleichgeschlechtliche Ehe ja heiß diskutiert.Wie viel Spaß verstehen Sie in dieser Hinsicht?

Man darf über alles Gags machen. Je höher das Tabu, desto besser muss der Gag sein. Über ein schwieriges Thema einen leichten Witz zu machen ist immer zu einfach, finde ich. Aber grundsätzlich darf Comedy alles. Ich glaube, nur Diktaturen schließen Humor aus, deshalb darf man über alles Gags machen. Dass die gleichgeschlechtliche Ehe jetzt kam, war längst überfällig. Her damit, es wurde Zeit. Jetzt kann ich meine eingetragene Partnerschaft auch umwandeln. Wir überlegen gerade, ob wir noch mal eine Hochzeit planen und noch mal groß feiern oder doch ganz schlicht. Da bin ich noch unentschlossen. Aber es wird auf jeden Fall noch mal geheiratet. Das ist ja auch schon mal klasse. Dann kriege ich noch mal Geschenke (lacht).

