× Erweitern Thomas Lang & Thomas Putze

"Goldbergs Formel" mit Thomas Lang und Thomas PutzeLive Happening in dem Thomas Lang (Buchautor des Bier-Romans "Goldbergs Formel") und Thomas Putze (Bluesgitarrist und Aktionskünstler) aus dem Leben von Romanfigur "Minikin" rezitieren. Unterhaltsam, knurrig und aufs Wesentliche reduziert: Interessante Geschichten, Bluesige Riffs und natürlich Bier."Kurze, geradlinige, mitunter knurrige Sätze – dunkle, speckige, aufs Wesentliche reduzierte Kneipen, schräge Gestalten, die bei näherem Hinsehen (Hinlesen) Typen wie du und ich sind und auf verspielte Drinks verzichten, lieber bei Bier und Schnaps bleiben: Thomas Langs Pilsbar-Krimi“Goldbergs Formel” hat vieles von dem, was Männer erdet und doch so glücklich macht." Alex Grehl, Bier in Stuttgart Blog

Nachdem Minkin in seinem Fall das Bier gerade mal noch so vor dem spanischen Bierpanscher Fuentes gerettet hat, muss er diesmal die Weltformel des Bieres vor einem globalen Bierriesen beschützen.Ein Pilsbar-Abenteuer voll grimmiger Komik das zwischen Stuttgart, Pilsen und dem Kraichgau torkelt. Kurze, knorrige Sätze, knappe Sprache, lakonischer Witz und eine Menge Gerstensaft.