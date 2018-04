Thomas Reis "Endlich 50!

Vorsicht! "Endlich 50!" ist Kabarett. Keine humoristische Altenpflege, sondern die Anstiftung zur ewigen Jugend. Auch wenn man mit 50 endlicher ist als etwa mit 30, aber nur statistisch. Schon darum lautet das Motto des Abends: Nie wieder tot! Nie wieder Angst, nie wieder Mitleids-Krisen. Heute fängt die Zukunft an! Es lebe die permanente Revolution Deiner selbst. Es gibt kein Leben, es sei denn man lebt es. Älter werden ist nicht schwer, alt zu sein hingegen sehr - weshalb wir besser darauf verzichten sollten. Wie? Ganz einfach: Unsere Bedürfnisse altern ja nicht mit, also folgt den Bedürfnissen, auch wenn man ab und an mal eine Aspirin mehr einwerfen muss als früher. In seinem aktuellen Programm bohrt Thomas Reis erneut nach dem Sinn des Alltäglichen und entlarvt dabei jede Menge Lug und Trug und haarsträubenden Unfug.Seine schräge Sicht auf die Dinge verspricht neue Erkenntnisse und überraschende Pointen. Thomas Reis ist ein Schnelldenker, ein Sprachkünstler, ein Poet, der Aphorismen im Minutentakt produziert. Sein Programm ist eine perfekte Mischung aus Alltagskabarett und philosophischen Sentenzen.