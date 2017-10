Thomas Schwehm (akustische Gitarre, Gesang) macht sich auf die Suche nach dem tieferen Sinn so bekannter Songs wie „Stairway to Heaven“ (Led Zeppelin) oder „Hotel California“ (Eagles) und ist dort kreativ in der Interpretation, wo selbst englische Muttersprachler Erklärungsbedarf haben.

Seine musikalischen Freunde sind Gangolf Stadler (Bass, Gesang), Hans-Jürgen Götz (Percussion)und Gordian Weber (Gitarre).