Thommie Bayer liest aus "Seltene Affären"

Der Schriftsteller liest aus seinem neuen Roman, in dessen Mittelpunkt Peter Vorden steht. Peter Vorden lebt von Montag bis Donnerstag in Frankreich und von Freitag bis Sonntag in Deutschland. In Frankreich führt er ein Restaurant, in Deutschland schreibt er Kurzgeschichten für seinen Zwillingsbruder Paul. Peter lebt alleine, denn die einzige Frau die er je geliebt hat, ist Pauls Ehefrau. Thommie Bayer ist 1953 in Esslingen am Neckar geboren. Heute lebt er mit seiner Frau in Staufen im Breisgau. Er ist Schriftsteller, Maler und Musiker. Sein erster Roman „Eine Überdosis Liebe“ veröffentlichte er 1985. „Seltene Affären“ ist sein 18. Roman.