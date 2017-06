Three in the Box waren drei, jetzt sind sie vier! – und bleiben

Three in the Box

Jutta Werbelow is in the house!

Früher einmal waren es drei: Tina Kuka, Dorothee Grubert und Oliver Kuka. Jetzt sind sie vier – und bleiben Three in the Box.Jutta Werbelow, Sängerin und Schlagzeugerin der Nachtigallen, singt und spielt jetzt mit. Und das ist kein Zufall. Als Gründungsmitglied der Nachtigallen kennt Oliver Jutta schon lange. Kürzlich ein gemeinsames Konzert. Danach ein Anruf. Eine Probe. Passt!Three in the Box bringen bekanntes und unbekanntes Liedgut in originellen Eigenarrangements zum Vortrage. Pop, Latin, Jazz, Motown, Folk, Rock and Roll und Funky Rhythmen.Die vier von Three in the Box feiern Feuertaufe im TIKK am 23. Juli 2017. Vier gewinnt!