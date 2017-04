Die moderne Idee der Verschwörung wie wir sie heute kennen, stammt von dem Attentat auf John F. Kennedy, dessen Geburtstag sich am 29. Mai zum 100. Mal jährt. Am Fr. 5.5. um 18:45 Uhr können Interessierte im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen politische Thriller entdecken, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Populäre Mythen sind nicht nur absichtliche Unwahrheiten, sie entstehen, um Geschehnisse zu erklären, die nicht komplett durchschaubar sind. Immer wieder halten sich diese Mythen an vermeintliche Lücken in offiziellen Berichten.

In englischer Sprache