"Wir waren keine Helden" ist ein Coming of Age Roman, startend in den 80ern am "Arsch der Welt", wo für Sugar mit dem Punker Pete, später auch mit Luke und Silver, Beziehungen für ein ganzes Leben beginnen. Eine rasante Reise durch das Reifen, Erwachsenwerden und Erwachsensein in vielen Etappen, oft im Grenzgang, immer auf der Suche nach stimmigen Antworten ...

Candy Bukowski legt mit ihrem Romandebüt das Leben und Lieben auf den Seziertisch. Wild, mutig und schonungslos setzt sie das Messer an und bringt dabei mit leichter Hand und geschliffener Sprache eine Menge Tiefe zum Vorschein.

"Ein Buch wie ein Soundtrack" (Andrè Hille)

"Der eine, lange, unwiederholbare Moment. Einer von denen, die du dein ganzes Leben lang immer wieder mal vermisst. Der als verblichene Schwarz-Weiß-Fotografie irgendwo in deiner rechten Herzkammer steckt. Nicht im Portemonnaie wie all der andere, vermeintlich wichtige Kram. Das kleine, riesengroße Sepiaglück, mit den richtigen Menschen im richtigen Moment. Das man nicht halten kann, nur bewahren.."

Wir öffnen das Café um 10 Uhr und bieten ein kleines Frühstück und später ein Mittagssüppchen an. Um 11.30 Uhr wird auf der großen Leinwand die Sendung mit der Maus gezeigt. So können die Eltern der Literatur lauschen, während die Kleinen im Café neue Geschichten rund um die Maus schauen. Wenn die Maus vorbei ist, wird die Glotze ausgemacht, es steht eine Spiel-Ecke zur Verfügung oder die Kleinen gehen in die Bücher-Ecke.

Bücher-Ecke für Kinder: Auf unserem Sofa machen es sich die Paten der Leseohren mit den Kindern bequem und lesen aus ausgewählten Kinderbüchern vor. Zusätzlich gibt es eine kleine Kinderbuchtauschbörse: Kinder dürfen bis zu 5 Bücher mitbringen, erhalten dafür kleine Coins, die sie gegen fünf Bücher vom Tisch eintauschen.

Eintritt zu Kinderveranstaltungen frei