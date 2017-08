Das Tiefenrausch Klangkombinat wurde im Jahr 2008 vom Bassisten Thore Benz erfunden. Sein Bestreben war es, der Welt den tanzbaren Jazz zu bringen. Eine temperamentvolle Melange aus Funk, Jazz und Latin verdichtet sich zu einem extrem tanzbaren und eigenständigen Mix, und versetzt seine Zuhörer in einen musikalischen Tiefenrausch. Die Kernbesetzung des Klangkombinates besteht aus Thore Benz an den Bässen, Samuel Schroth an den Tasten und Uta Wagner am Schlagzeug. Verfeinert wird die Musik des Klangkombinates durch die Dreingabe von Trompete, Saxophon, Percussion oder Kora