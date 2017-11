Tieflader (D)

× Erweitern Tieflader

Keine andere deutsche Schwermetall-Band nimmt dich mit auf eine so satte, roughe, treibende Fahrt, verströmt diese pure, kraftvolle Energie, die direkt in den Körper geht, spielt so dreckig und laut, klar und deutlich, brutal und direkt. Doch nicht nur der schweißtreibende Sound zwischen ehrlichem Rock und hartem Heavy Metall macht TIEFLADER zu einer Ausnahmeband, die deutschen, tiefgründigen Texte rocken auch noch die Synapsen.

Für den fetten Klang sorgt u.a. Gitarrist Alex Scholpp (Farmer Boys, Tarja Turunen), der genau weiß, wie er jeder Riff direkt den Nerv der Hörer trifft, dazu kommt die heißer-melodiöse Stimme von Patrick „Doc“ Schneider, die trotz aller Härte auch berühren kann. Achtung: TIEFLADER ist Schwermetall-Einstiegsdroge für Unbedarfte und Rauschmittel für Leute, die sonst nichts mehr kickt!