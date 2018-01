Tierische Faschingsferien im Heidelberger Zoo

× Erweitern Foto: Zooschule Heidelberg Zoo Karneval Heidelberg

Am Rosenmontag, den 12. Februar startet die Heidelberger Zooschule um 14 Uhr mit „Zoo-Karneval“, einem Programm für kleine Narren ab 5 Jahren, in die Faschingsferien.

Für Tierfans ab 6 Jahren finden außerdem zum Ende der Woche hin noch zwei ganztägige Workshops statt: Kunterbunt im Zoo (Do 15.2.) und Tierpfleger für einen Tag (Fr 16.2.). Tickets gibt es für € 15,- (Zoo-Karneval) bzw. € 50,- (Workshop) im Vorverkauf an der Zookasse.

Bei „Zoo-Karneval“, dem lustigen und farbenfrohen Rosenmontagszug, vorbei an vielen tierischen Narren, erfahren die Kinder Spannendes und Außergewöhnliches über die verschiedenen Kostüme der Tiere. Warum haben Flamingos rosa Federn? Warum hat das Zebra Streifen? Warum tragen manche Tiere Hörner oder ein Geweih? Wozu dienen dem Stachelschwein die Stacheln? Diese und viele weitere witzige und interessante Rätsel werden die Kinder gemeinsam mit den Zoorangern lösen.

Neben der Tier-Parade und lustigen Spielen wie der Tier-Pantomime ist auch eine tolle Streu-fütterung geplant, bei der die Kinder ausgewählten Tieren gesunde Leckerlis zuwerfen dürfen. Die Teilnehmer erwartet auf jeden Fall ein „tierisch“ amüsanter und abwechslungsreicher Nachmittag! Und wer Lust hat, sollte unbedingt geschminkt und verkleidet zum Faschingsprogramm kommen!

Nach dem Aschermittwoch geht die Woche mit zwei spannenden Workshops weiter. Jeweils von 9:30 bis 16:30 Uhr verbringen die Teilnehmer zusammen mit den Zoorangern den Tag im Heidelberger Zoo.

Die Veranstaltungen finden sowohl im Freien als auch in den beheizten Tierhäusern statt. Ein leckeres warmes Mittagessen ist natürlich inklusive. Am Donnerstag, den 15. Februar dürfen die Kinder und Jugendlichen bei „Kunterbunt im Zoo“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Während eines Rundgangs durch den Zoo können sie Ideen für Motive zum Malen und Material zum Stempeln oder Verzieren sammeln. Als Erinnerung bekommen die kleinen Künstler natürlich ihr selbstangefertigtes Leinwandbild mit nach Hause. Bei „Tierpfleger für einen Tag“ am Freitag, den 16. Februar haben die Teilnehmer die besondere Möglichkeit einigen Zootieren hautnah zu begegnen und einmal in die Rolle eines Tierpflegers zu schlüpfen. Beide Workshops ermöglichen den Kindern und Jugendlichen Spannendes über verschiedene Tierarten zu erfahren und sich forschend-entdeckend mit der Natur zu beschäftigen.