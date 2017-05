Tierische Nahrung in der Vorgeschichte

Vortrag zur Sonderausstellung:Knochenfunde erzählen über die Beschaffung und Nutzung tierischer Nahrung in der VorgeschichteDr. Elisabeth StephanLandesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Abertausende von Tierresten aus archäologischen Fundstellen in Baden-Württemberg gestatten eine zuverlässige Beurteilung der Beschaffung und Nutzung tierischer Nahrung in der Vorgeschichte. Einer der wichtigsten Veränderungen in der Ernährungsgeschichte war der Übergang zur sesshaften Lebensweise vor ca. 7500 Jahren in Mitteleuropa. An die Stelle des seit Hunderttausenden von Jahren ausgeübten Jagens und Sammelns traten jetzt Landwirtschaft und Viehzucht. Seitdem ist die Haltung von Haustieren wie Rind, Schwein, Schaf und Huhn neben dem Ackerbau eine der tragenden Säulen der Ernährung.

Eine Veranstaltung des Vereins Deutschordensmuseum e. V.