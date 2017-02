Nach neun Jahren Album-Abstinenz meldete sich Nick 13 mit seiner TIGER ARMY vor wenigen Wochen - pünktlich zum 20jährigen Bandbestehen - zurück und erntete neben einer begeisterten Fanbasis auch Kritikerlob aus unterschiedlichsten Ecken. Auf ihrem fünften Longplayer "V •••–" baut die Band aus L.A. wieder einmalige Brücken zwischen Roy Orbison und frühen Misfits und verneigt sich eindrucksvoll vor dem Rock und Pop der frühen 60er Jahre.

Wieder gelingt es dem charismatischen Bandkopf, vollkommen staubfreie Melodien zu entfalten und die Songs mit seiner charakteristischen Ausnahme-Stimme zu veredeln. Die letzte große Headliner-Tournee der Band datiert (wie das Vorgängeralbum) aus dem Jahr 2007 - eine lange Zeit, aber das Echo ihrer Shows hallt noch immer nach: Die loyalen Fans der Band stellen aktuell in den USA unter Beweis, dass eigenständige Bands wie TIGER ARMY nicht an Reiz verlieren.

Dies ist angesichts absoluter Genre-Klassiker wie "II: The Power Of Moonlite" und ganzen Särgen voller Hits (man denke an "Outlaw Heart", "Incorporeal", "Cupid's Victim", "Rose Of The Devil's Garden", oder "Forever Fades Away") auch wenig verwunderlich. Nicht umsonst spülten Songs wie diese die Band auf gemeinsame Touren mit u.a. Social Distortion und Morrissey.

Die gute Nachricht: Endlich darf man sich auch hierzulande wieder auf altbewährte Rocker und neue Singles wie "Prisoner Of The Night" freuen, denn das kalifornische Trio besteigt im Herbst auch unsere Bühnen. Jede Wette, dass das Publikum auch hierzulande inbrünstig festhält: TIGER ARMY Never Die!