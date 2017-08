Tigermilch – das ist eine Mischung aus Maracujasaft, Milch und Weinbrand. Und es ist das Lieblingsgetränk von Nini und Jameelah, beide 14 Jahre alt und unzertrennlich. Aufgewachsen in einem Berliner Problemkiez, suchen die Teenager nach einem Ausweg, um der tristen Alltagsrealität zu entfliehen. Ninas Mutter ist Alkoholikerin, Jameelah befürchtet, in den Irak, ihre „Heimat“ abgeschoben zu werden, in der sie noch nie war. Aber zuerst einmal: Ferien, Freiheit. Die beiden streifen durch die Stadt und bereiten sich darauf vor, ihre Unschuld zu verlieren – denn das soll in diesem Sommer geschehen. Doch dann werden sie eines Nachts Zeuginnen eines Mordes. Und das verändert alles: ihre Pläne, ihre Zukunft, ihr Leben…

Um die Atmosphäre des im Jahr 2013 erschienenen Romans von Stefanie de Velasco originalgetreu umzusetzen, hat Regisseurin Ute Wieland das Drehbuch gemeinsam mit der Autorin geschrieben. Eine äußerst spannende Coming-of-age-Geschichte mit zwei ausgezeichneten Darstellerinnen.