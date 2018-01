Tighten up meets 2U4U

"Es geht dorthin zurück, wo alles begann.Der Klub_k des Karlstorbahnhofs beherbergte die legendären Tighten UP! Parties, bereits Ende der 90er Jahre. Schon damals waren Shindig Supreme und Radio Bergheim bekannt für ihren ausgezeichneten Geschmack was sehr seltene LPs und 45s betrifft. Aufgelegt wird das Feinste aus Funk, Soul, Disco, Jazz, Afro-Beat, Soundtracks und vielem mehr.An diesem Abend wird die Tighten UP! Crew von 2U4U unterstützt. Das DJ Duo gibt es seit etwa einem Jahr (gegründet im Cave54/LEITSTELLE) und sie hatten bereits fabelhafte Künstler wie Twit One, Dexter & DJ Weej zu Gast.LINE-UP:Shindig Supreme (Tighten UP!)Radio Bergheim (Tighten UP!)László Fehér (Tighten UP! / 2U4U).Gerd (2U4U)