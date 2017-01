Till Simon "zu zweit"

Till Simon, passionierter Singer/Songwriter, mit eigener Music School in Achim, präsentiert "Geschichten über das Leben mit der Wahrheit, ungeschminkt und ehrlich". Seine enorme Präsenz macht den großen Blonden auf der Bühne unüberseh- und hörbar. Till Simon steht wie ein Fels in der Brandung, seine sonore, markante Stimme geht sofort ins Ohr. Als “deutschen Pop” charakterisiert der Singer-Songwriter seine melodiösen Songs, die mal munter und spielerisch, mal leise und verträumt daherkommen. Stets offen und neugierig auf das wirkliche Leben, macht Till Simon mit seinem Programm auch dem Publikum Mut, sich auf die Realität mit all ihren Facetten einzulassen. Oft direkt, aber auch mal ironisch von der Seite – Simon ist ein meisterhafter Beobachter des ganz normalen Alltagslebens. Seine Alben verraten viel über den Achimer und seinen verschlungenen Lebensweg. Wie ein Close-Up zeichnen sie sein persönliches Profil und enthüllen eine gehörige Portion Lebenserfahrung. So erzählt Simon zum Beispiel von seinem neu entdeckten Heimatgefühl und seiner plötzlichen Natur- und Erdverbundenheit. Vom Suchen und Finden, Freundschaft und Irrwegen. Welcher „Middle-Ager“ erkennt sich da nicht wieder? Till Simon's Songs schaffen ganz mühelos eine Brücke vom Dunklen ins Licht. Vom oft so kompliziert scheinenden Alltag zu einem individuellen Leben voller Zuversicht, Neugier, Liebe und Wärme. Am Ende hat das Publikum das gute Gefühl: So wie es ist, ist es gut. So kann es weitergehen und es kann jederzeit noch besser werden.

Musikalisch begleitet ihn der Bremer Schlagzeuger und Percussionist Maximilian Suhr mit seinem Hybrid aus diversen Percussioninstrumenten aus aller Welt und Elementen eines handelsüblichen Drumsets. Simon und Suhr präsentieren "zu zweit" Liedgut von den Alben "Von Innen nach Außen" und der Neuerscheinung "Karussel", welche im März 2017 Release feiert!