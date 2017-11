Akustik Rock aus Schwäbisch Hall am 16. Dezember in der Kulturkneipe Gleis 1

Nicht original sondern originell! Habt Ihr schon mal "Whole lotta love" von Led Zeppelin unplugged gehört? Von einer Frau gesungen? Nein? Klingt interessant?Die Idee des Quartetts lässt sich darauf reduzieren, alles ein ganz klein bisschen anders zu arrangieren. Songs u.a. von Neil Young, Tracy Chapman, Pink Floyd oder Collective Soul werden neu interpretiert und stilvoll neu arrangiert. Zwei Gitarren, ein treibender Percussionist, spielend leichter Bass- Sound, dazu zwei Stimmen, die unter die Haut gehen, das ist svensHYSTERIA.Ob in einem gemütlichem Café, in einer sommerlich lauen Musiknacht, oder als Support, sie sind absolut vielseitig unterwegs.