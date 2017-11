× Erweitern Stick in the Mud

Rock´n Roll, Blues, Country Music und fertig ist Stick in the Mud. Bei dem Quartett handelt es sich um sehr bekannte und erfahrene Musiker die schon seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Bands Musik gemacht haben.

Mit abwechslungsreicher Instrumentierung, schweren Rockriffs und groovigen Rhythmen interpretieren die 4 Musiker auf Ihre ganz eigene- und unverwechselbare Art, Blues, Rock´n Roll und Country von Johnny Cash, John Hiatt,Tom Petty bis zu den Rolling Stones, um nur einige zu nennen. Harald Küstner, Schlagzeug, Gesang Dietmar Sahm, Gitarre, Mandoline Martin Hermann, Bass, Harp, Gesang Reinhold Mathuni, Gesang, Gitarre