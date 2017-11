× Erweitern Ed´s Café Ed´s Café

Dass Ed´s Cafe überhaupt existieren verdanken sie der Tatsache, dass sie alle in der gleichen Straße in Künzelsau wohnen.

Dort jammten die drei Musiker einst spontan und die Band war geboren. Das Repertoire der Band ist breit gefächert und spricht so ziemliche alle Altersklassen an, die handgemachte Musik mögen. Von Eric Clapton bis Spliff, von Manu Chao bis Udo Lindenberg spielt sich das Trio durch die verschiedenen Jahrzehnte der Pop- und Rockgeschichte.Andreas Ehrenfeld (Gesang, Gitarre, Bass, Bluesharp) und Enzo Caterino (Drums), beide bekannt von den Divine Ducks, werden flankiert von Alexander Kranich (Gesang, Bass, Gitarre, Ukulele, Kazoo-Kappe), seines Zeichen Bassist und Sänger bei Calaloo. Ed´s Cafe verfügen über eine enorme Portion Groove, sodass so manches Tanzbein ins zucken gerät, wenn sie aufspielen.