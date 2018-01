Tilman Riemenschneider in Rothenburg und Creglingen

Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Krohm im Städtischen Musiksaal

Innerhalb der Kunstgeschichte Rothenburgs um 1500 kam den Aufträgen anden Würzburger Bildhauer Tilman Riemenschneider wie auch seiner unmittelbaren Nachfolge ein besonderer Stellenwert zu. Dies spricht zum einen füreine offensichtlich große Wertschätzung seines Talents als virtuoser Bildschnitzer,zum anderen aber auch für die Bedeutung, die vonseiten der Auftraggeberder religiösen Aussage seiner Kunst beigemessen wurde. Riemenschneider zählt zu jenen dürerzeitlichen Künstlern, die sich in ihrem Schaffeneiner altkirchlichen Reformpolitik verpflichtet sahen und unter diesem Aspekteinen wesentlichen Beitrag leisteten. Vor allem in den RothenburgerWerken ist, von der Forschung bisher kaum näher beleuchtet, ein bildreformerischer Ansatz deutlich greifbar, der sich übrigens in der Reichsstadt bis hin zum Hochaltarretabel Friedrich Herlins in St. Jakob zurückverfolgen lässt. Man trifft hier offensichtlich auf sehr ausgeprägte reformerische Bestrebungen, die sich heute allerdings in erster Linie nur noch über den überlieferten,auch zunehmend neu erschlossenen Bestand an Kunstzeugnissen zu erkennengeben. Der Vortragende war Kustos für die nordalpine mittelalterliche Bildhauerkunst an der Berliner Skulpturensammlung, zuletzt bekleidete er dort die Funktion des stellvertretenden Direktors. An der Technischen UniversitätBerlin lehrt er Kunstgeschichte als Honorarprofessor. In den Jahren1977-1981 leitete er zusammen mit dem Restaurator Eike Oellermann ein von der Volkswagen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt zum Frühwerk Riemenschneiders, in dessen Rahmen das Rothenburger Franziskus-Retabelrestauriert wurde. Die Ergebnisse dieses Forschungsunternehmens wurden1981 in der Würzburger Ausstellung »Tilman Riemenschneider – Frühe Werke« der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Vortrag ist Bestandteil der Reihe Rothenburger Diskurse.