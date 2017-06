Tilman Schaal Trio

Mit seiner ersten eigenen Band, bringt Tilman Schaal viele seiner unterschiedlichen musikalischen Einflüsse zum Klingen. Die Grundausrichtung ist klar der Jazz, was sich vor

allem in Interaktion aber auch Phrasierung der drei Musiker niederschlägt. Durch die Wahl der drei Melodieinstrumente Altsaxophon, Posaune und Kontrabass entsteht viel Raum für kontrapunktistische Melodien, sowie Sounds die eher an ein Streichtrio als eine Jazzband erinnern. Das Fehlen eines Harmonieinstrumentes ermöglicht es Tilman Schaal die ganze Bandbreite seiner Sounds, wie auch seine Spezialität, das Multiphone Spiel, zu entfalten.

Janis Lugerth verleiht dem Trio mit seinem unverkennbaren Altsaxophon Sound und seinem Gespür für Atmosphäre eine besondere Tiefe. Zusätzlich trägt er mit Flöte und

Klarinette zur Erweiterung des klanglichen Farbspektrums bei. Lukas Hatzis am Kontrabass hält mit seinem rhythmischen Spiel die Band zusammen und leistet mit seinen gestrichenen Passagen einen wichtigen Beitrag zur Klangästhetik. Einflüsse der Band sind vor allem Dave Holland, Duke Ellington, Shostakovich, Schönberg, Philipp Glass und Rage against the machine, wodurch sich der Abwechslungsreichtum der Musik schon

ablesen lässt. Die drei Musiker verbindet die Liebe zur Freiheit, Aufmerksamkeit und der Mut gemeinsam Risiken einzugehen um sich auf der Bühne musikalisches Neuland zu erspielen.