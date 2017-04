Tim Bendzko & Band

"Immer noch Mensch - Tour 2017"

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Nach seinem Auftritt mit der Nationalhymne zum Bundesligastart am vergangenen Freitag hat das Warten jetzt ein Ende. Nach drei Jahren erscheint TIM BENDZKOs drittes Album "Immer noch Mensch" am 21. Oktober. 2017 folgt dann die große Tournee mit 19 Konzerten in Deutschland, die am 09. Mai in der Stuttgarter Porsche-Arena Station macht.Erstmalig ist TIM BENDZKO auf "Immer noch Mensch" nicht nur Sänger, Texter und Musiker, sondern auch Produzent.TIM BENDZKO war es bei der Produktion ein Anliegen, echte Musik zu machen. Jeder Ton auf "Immer noch Mensch" ist von einem echten Menschen an einem physisch existierenden Instrument eingespielt worden. "Immer noch Mensch" ist vor allem ein organisch entstandenes Album, eingespielt von befreundeten Profi-Musikern in Tims Home-Studio in Berlin. TIM BENDZKO: "Viele Künstler sprechen davon, sich selbst zu suchen und immer wieder ´neu´ zu erfinden. Das fühlt sich für mich irgendwie komisch an... Hat es nicht mehr Sinn, das, was schon da ist, klarer zu sehen? Für mich geht es vielmehr um das immer feinere Herausarbeiten des eigenen Kerns. Wenn ich neue Musik mache, möchte ich jedes Mal ein Stück näher an diesen musikalischen Kern herankommen. Das dritte Album bedeutet für mich vor allem meinen eigenen Stil zu definieren."In einer Zeit des Umbruchs voller Ungewissheiten ist es schön, wenn man sich auf Gewissheiten verlassen kann. "Keine Maschine" zeigt noch vor der Albumveröffentlichung am 21. Oktober, dass TIM BENDZKO immer dann ein emotionaler Fels in der Brandung sein kann, wenn wir seine aufgeschlossene, sympathische Stimme und seinen unkomplizierten Charakter am meisten brauchen.