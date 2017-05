Time for Blackout

Verstehe es wie Du willst.. aber auf irgendeiner Weise wird es für jeden einen Blackout geben.... ;)

DJ Rasimcan – steht für Euch on the Turntable‘s, denn es ist TIME FOR BLACK OUT im La Boom! Freshe BLACK BEATS, viel zu Trinken und schöne Frauen, denn unsere weiblichen GoGo´s sind wieder da!!! Männer das wird Euch auf jeden Fall gefallen.

Dj Rasicam in the Building!Bekannt aus den deutschen Blackcharts mit den Hits:„Blow Kiss“ - https://www.youtube.com/watch?v=yU6qG-ntNDg

„Dancefloor Murda“ - https://www.youtube.com/watch?v=dedtpaKBYwM

“Looking Down” https://www.youtube.com/watch?v=Qw9HcFXeG8IEr wird uns in dieser Nacht so richtig zum bouncen bringen ;)Facebook Entryspecial: Du musst bei der Veranstaltung ZUSAGEN und bekommst an der Kasse bis 23 Uhr 10,-€ Getränkegutschein. Die Zusagen werden bis 03.06.17 - 20:00Uhr anerkannt!

Nightspecials:

23 24 Uhr FREIER Eintritt für Ladies... das ist doch nice oder?

Blackout Specialdrinks:

- Blackout Longdrink Jacky Cola – 5,-€- Blackout Longdrink Vodka Energy – 4,-€- Jack Daniels Fire - 2,-€

Unsere HOT Go-Go's unterstützen eure Stimmung!- Fotoshooting- Hot Dance Act's- Drinkact’s