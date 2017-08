Timo Brunke performt sein Buch „Orpheus downtown“

Orpheus, der mythische Sänger, geht downtown: in die Inner Cities, auf die Block Partys und ins Warehouse, zu den Open Mics und Poetry Slams. Und aus dem musikalisch-literarischen Untergrund bringt Orpheus Knittel-Raps mit und Vokabellieder, Strophen und Verse, die unerhört neu sind: voller Tradition ‒ mit Anklängen an die Werke von Goethe, Schwitters, Brecht oder Pastior ‒ und zugleich auf einzigartige Weise (post-)modern. Der Stuttgarter Wortkünstler und Performance-Poet Timo Brunke zählt zu den Pionieren des deutschsprachigen Spoken Word. Mit dem Buch „Orpheus downtown“ liefert die edition spoken script eine Werkschau, die einen exemplarischen Einblick ermöglicht in die Versschmiede von Timo Brunke und seine vielfältigen Dichtungsansätze abbildet.

